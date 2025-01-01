Bijnor News: रेत से भरे डंपर ने ई-रिक्शा चालक और बालिका को कुचला, गर्भवती घायल

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नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव असलमपुर भूल्लन उर्फ गढ़ी निवासी अंकित पत्नी-बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहकर एक गन्ना कोल्हू पर मजदूरी करता था। शनिवार की रात अंकित अपनी तीन बेटियों और पत्नी को लेकर महाराष्ट्र से अपने गांव आने के लिए नजीबाबाद स्टेशन पर रात 3:00 बजे ट्रेन से उतरा। स्टेशन से गांव जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला तो अंकित के पिता बक्शी अपने गांव से उमेश की ई-रिक्शा लेकर नजीबाबाद पहुंचे। नजीबाबाद से ई-रिक्शा में सवार होकर पूरा परिवार गांव के लिए चल पड़ा। गांव किशनपुर आंवला के पास सामने से डंपर ने टक्कर मार दी।डंपर ई-रिक्शा को बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे में ई-रिक्शा में सवार वंशिका (11) पुत्री अंकित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ई-रिक्शा चालक उमेश (50) पुत्र चुन्ना सिंह निवासी गढ़ी ने इलाज के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में अंकित की पत्नी नेहा भी गंभीर रूप से घायल हुई है। बिजनौर के निजी अस्पताल में भर्ती नेहा की भी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद चालक डंपर को लेकर भाग निकला। बच्ची समेत दो की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।हादसे में बच्ची समेत दो की मौत हुई है। ई-रिक्शा में टक्कर मारने वाले डंपर की तलाश की जा रही है। .....राजेश सोलंकी, सीओ नगीना