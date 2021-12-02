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Bijnor News: बारिश ने बिगाड़ी चाल, नवंबर में शुरू होगी चीनी मिलों की पेराई

Sun, 25 Oct 2026 01:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:07 AM IST
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Rain spoils the progress, crushing of sugar mills will start in November
ब्रजवीर चौधरी
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बिजनौर। बाजार में चीनी के अच्छे भाव से इस बार चीनी मिलों के जल्दी चलने की उम्मीद थी, लेकिन देर तक हुई बारिश ने तैयारियों की रफ्तार धीमी कर दी। अब जिले की चीनी मिलें पिछले पेराई सत्र की तारीखों के आसपास ही शुरू होने की संभावना है। नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में सभी दस चीनी मिलों में पेराई शुरू हो सकती है। बारिश का असर गन्ने की मिठास पर भी पड़ा है। चीनी मिल अधिकारियों के अनुसार देर तक बारिश होने के कारण वर्तमान में गन्ने में चीनी का परता आठ प्रतिशत से कम है।
जिले में 2.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की फसल है। इसकी पेराई के लिए जिले में दस चीनी मिलें संचालित हैं। चीनी मिलों के शुरू होने से किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा मिलेगी और खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।
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-गत पेराई सत्र की तिथियों के ईद-गिर्द शुरू होगा नया गन्ना पेराई सत्र
विभाग के अनुसार चीनी मिल स्योहारा, बिलाई, बरकातपुर, चांदपुर और बिजनौर मिल एक नवंबर से शुरू हो सकती हैं। बहादरपुर और बुंदकी मिलों में पांच नवंबर से पेराई शुरू होने की संभावना है। धामपुर मिल के लिए छह नवंबर की तारीख प्रस्तावित है। वहीं, चांगीपुर और स्नेह रोड मिलों के 11 नवंबर से शुरू होने की संभावना जताई गई है।
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पिछले पेराई सत्र में स्योहारा और चांदपुर मिल सात नवंबर को, जबकि बिलाई तीन नवंबर और बरकातपुर पांच नवंबर को चालू हुई थीं। बिजनौर, बहादरपुर, बुंदकी और चांगीपुर मिल सात नवंबर को शुरू हुई थीं। धामपुर मिल छह नवंबर और स्नेह रोड मिल 11 नवंबर को चालू हुई थी।


-इस बार और पिछले पेराई सत्र की तुलनात्मक स्थिति
चीनी मिल - इस बार संभावित तिथि - गत सत्र में शुरुआत
स्योहारा - 1 नवंबर -
7 नवंबर
बिलाई
- 1 नवंबर - 3 नवंबर
बरकातपुर - 1 नवंबर - 5 नवंबर
चांदपुर
- 1 नवंबर - 7 नवंबर
बिजनौर - 1 नवंबर -
7 नवंबर
बहादरपुर - 5 नवंबर - 7 नवंबर
बुंदकी - 5 नवंबर - 7 नवंबर
धामपुर - 6 नवंबर - 6 नवंबर
चांगीपुर - 11 नवंबर - 7 नवंबर
स्नेह रोड - 11 नवंबर - 11 नवंबर
-नोट यह आंकड़े गन्ना विभाग के अनुसार है। इस सीजन में चीनी मिलों के पेराई सत्र होने की तिथि संभावित है।

जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि इस बार चीनी मिलों के संचालन की संभावित तिथियां जारी हो गई। समय पर चीनी मिलों का पेराई सत्र आरंभ कराने पर कार्य किया जा रहा है।
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