Bijnor News: अफजलगढ़ में धान खरीद शून्य, पोर्टल खराबी से किसान परेशान

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भाकियू के जिला सचिव मुख्त्यार सिंह ने बताया कि लेखपाल रिपोर्ट में जितना धान दर्ज है, पोर्टल पर कट-फिट लगाकर उसका नाम मात्र ही सत्यापन किया जा रहा है। बड़े से बड़े किसान का भी 5 से 10 क्विंटल तक ही धान सत्यापित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि पोर्टल की गड़बड़ी के पीछे प्रशासन और राइस मिलर्स की मिलीभगत है। मिलर्स किसानों से कह रहे हैं कि सरकारी पेपर ऑनलाइन करा दो, बाद में पोर्टल सही कर पेमेंट डाल देंगे, लेकिन अभी कम रेट पर धान ले रहे हैं।अब तक क्षेत्र के 60 से 65 प्रतिशत किसानों का धान निजी मिलर्स द्वारा खरीद लिया गया है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को जिला सचिव मुख्त्यार सिंह ने क्रय केंद्र प्रभारी से बात की। उन्होंने बताया कि केंद्र प्रभारी का कहना है कि जब पोर्टल ही सही डाटा नहीं दिखा रहा तो तौल कैसे करें। वहीं उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि शीघ्र किसानों की धान खरीद की समस्या का समाधान नहीं होता है तो भाकियू द्वारा अफजलगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।इस संबंध में खाद्य विपणन अधिकारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जिले भर में पोर्टल में खराबी के चलते किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। शीघ्र ही समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है।