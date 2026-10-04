Bijnor News: एआई कैमरों की निगरानी से पेड़ काटने वालों को पकड़ा

इन दिनों वनों में निगरानी के लिए आधुनिक एआई कैमरे लगा दिए गए हैं। रिजर्व की सोनानदी रेंज के कालागढ़ पश्चिमी बीट के गश्ती दलों को एआई कैमरे से कंडी मार्ग के निकट पांच लोग खैर के हरे पेड़ को काटते नजर आए। जैसे ही गश्ती दल मौके पर पहुंचा तो दो आरोपी पकड़ में आ गए जबकि तीन भाग निकले। वन विभाग ने मौके से एक आरा, एक कुल्हाड़ी, दो कारतूस 12 बोर एक आल्टो कार संख्या को जब्त कर लिया। पांचों आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार मडैया हटटू निवासी बाजपुर दलजीत सिंह व अजय को मौके से पकड़ा गया है। रामपुर काजी, किलाखेड़ा निवासी विशाल, खदरी बढ़ापुर निवासी अंग्रेज सिंह व पलविंदर सिंह फरार हैं।उप वन संरक्षक तरुण एस ने बताया कि एआई कैमरों से वन व वन्यजीवों के संरक्षण व वन अपराधों के नियंत्रण में कामयाबी मिल रही है। घटना को देखते हुए सोनानदी कालागढ़ मार्ग पर गश्त तेज कर दी गई है।