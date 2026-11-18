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गांव निवासी नसरीन ने बताया कि वह अपने चार बच्चों के साथ घर में एक कमरे में सोई थी। रात के समय चोर सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते उसके घर में घुसे और उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे कमरे का ताला तोड़कर वहां रखी सेफ अलमारी से उसकी सोने की दो बाली, दो सोने की नाक की लौंग, दो चांदी की पायल व सात हजार रुपये नकद तथा दो बच्चों की गुल्लक, जिसमें एक हजार रुपये से ऊपर थे, सहित करीब पचास हजार रुपये का सामान चोरी कर ले गए। खटका होने पर उसने बाहर निकलना चाहा तो उसका कमरा बाहर से बंद मिला। उसने खिड़की के रास्ते लोगों को भागते देखा।दूसरी घटना में गांव निवासी जावेद ने बताया कि वह घर से बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी मां सायरा खातून व भाई सावेद थे, जो एक कमरे में सो रहे थे। जावेद का कहना है कि चोरों ने जहां उसकी मां व भाई सोए थे, वहां का कुंडा लगा दिया तथा दूसरे कमरे में रखी अलमारी तथा संदूक का ताला तोड़ दिया। चोर वहां से एक चांदी की पायल, पत्थर काटने वाली मशीन व 16 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। सुबह होने पर उन्हें चोरी का पता चला।तीसरी घटना में गांव के ही दिलशाद के घर में चोर घुस गए और चोरी का प्रयास किया। वे नीचे से संदूक उठाकर छत पर ले गए, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। चोर बक्सा छत पर ही छोड़ गए और जाते-जाते जहां उनके मकान के निर्माण का कार्य चल रहा था, वहां से एक सीढ़ी उठा ले गए। उसी सीढ़ी के सहारे चोरों ने अन्य दोनों घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया।इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी आकांक्षा गौतम ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं तथा शीघ्र ही चोरी का खुलासा किया जाएगा।