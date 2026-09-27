Bijnor News: बनखला मस्जिद में नजर आई प्राचीन कुएं के दीवार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार रात करीब साढ़े चार फीट गहराई तक खोदाई की गई थी। इससे पहले दिन में हुई खोदाई में सीमेंट का मोटा स्लैब मिला था, जिससे कुएं की पुष्टि हुई। प्राचीन कुएं को इसी स्लैब से पाटकर उसके ऊपर निर्माण करा दिया गया था। लक्खूवाला ग्राम पंचायत के गांव रसूलपुर जागन उर्फ बनखला की मस्जिद में प्राचीन कुआं होने की शिकायत आलोक त्यागी ने की थी। उनका कहना था कि मस्जिद परिसर में बने शौचालय और बाथरूम का पानी कुएं में डाला जा रहा था। प्रशासन की जांच शुरू होने पर मस्जिद कमेटी ने शौचालय और बाथरूम की दीवार गिरा दी थी। एसडीएम प्रिंस कुमार ने बताया कि ग्रामीण स्वयं ही खोदाई कर रहे हैं।मस्जिद में बाहरी लोगों का प्रवेश बंदप्राचीन कुएं की शिकायत के बाद से प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्क है। मस्जिद से जुड़े लोग ही परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। बाहरी किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खोदाई पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।कब क्या हुआ...-आठ सितंबर 2026 को मस्जिद के नीचे प्राचीन कुआं होने की शिकायत डीएम और एसपी से की गई।-18 सितंबर को ग्रामीणों ने एसपी से दोबारा शिकायत की।-22 सितंबर को मस्जिद परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने का एलान किया गया।-22 सितंबर को एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार और सीओ राजेश सोलंकी ने पुलिस, राजस्व विभाग की टीम के साथ मस्जिद का निरीक्षण किया।-23 सितंबर की रात्रि मस्जिद कमेटी ने शौचालय और स्नानागार को तोड़ना शुरू किया।-25 सितंबर को साढ़े तीन फीट गहराई पर सीमेंट का स्लैब मिला।