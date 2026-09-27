सरकार किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन हड़पना चाहती है : सुनील प्रधान

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पंचायत का आयोजन विकुल चौधरी ने किया था। उन्होंने मुख्यातिथि सुनील प्रधान का महेंद्र सिंह टिकैत का चित्र भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सुनील प्रधान ने करीब तीन दर्जन लोगों को यूनियन की सदस्यता दिलाई। सुनील प्रधान ने कहा कि सरकार किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। देश के किसानों की हालत लगातार बिगड़ रही है। सरकार चीनी के दाम बढ़ाती है, लेकिन गन्ना मूल्य वृद्धि की बात नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हों। किसानों का बिजली, चकबंदी, पुलिस और तहसील विभाग लगातार उत्पीड़न कर रहा है। सुनील प्रधान ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन उद्योगपतियों को देना चाहती है।सुनील प्रधान ने किसानों से आगामी 21 अक्तूबर को बिजनौर पहुंचने की अपील की। यह महापंचायत बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल प्रधान, संचालन जिला सचिव देवेंद्र सिंह ने किया। इस माैके पर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, अजय बालियान, विशाल डबास, जिला उपाध्यक्ष विनीत धनकड़ और संरक्षक शीशपाल सिंह भी मौजूद रहे।