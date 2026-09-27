Bijnor News: द्वारिकेश शुगर मिल ने किसान बैठक कर दी गन्ना खेती की जानकारी

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किसानों को शरदकालीन गन्ना बोवाई के लाभों की जानकारी दी गई। ट्रेंच विधि और चौड़ी पंक्ति बोआई के बारे में बताया गया। नई उच्च उपज वाली गन्ना प्रजातियों पर भी बात हुई। प्रो-ट्रे में सिंगल-बड नर्सरी तैयार करने के तरीके समझाए गए। मशीनीकृत गन्ना कटाई के फायदे भी किसानों को बताए गए। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और खेतों में उचित जल निकासी पर जोर दिया गया। फसल की नियमित निगरानी के महत्व पर भी चर्चा हुई। एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तथा प्लासी बोरर की पहचान व नियंत्रण की जानकारी दी गई।किसानों को 30 सितंबर 2026 से पहले नए सदस्यों का नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में चीनी मिल के मुख्य प्रबंधक (गन्ना) अनिल सिंह पंवार उपस्थित रहे। अतिरिक्त प्रबंधक (गन्ना) अनिल धंकड़ भी मौजूद थे। जोनल अधिकारी विजय प्रकाश सिंह ने भी किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर गजराम सिंह, ब्रह्मपाल सिंह और रोहताश सिंह सहित कई अन्य किसान मौजूद थे।