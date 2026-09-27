Bijnor News: रामगंगा नदी में जल प्रवाह बढ़ रहा, सात जिलों को जारी किया बाढ़ का अलर्ट

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रामगंगा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। नियंत्रण कक्ष के अनुसार, शाम चार बजे तक 39 मिमी बारिश दर्ज की गई। नदी में पानी का प्रवाह सात हजार क्यूसेक तक पहुंच गया है और इसके बढ़ने की आशंका है। शाम चार बजे बांध का जलस्तर 358.690 मीटर दर्ज किया गया। रामगंगा बांध के ईई मेघ सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। यह चेतावनी इसलिए जारी की गई है ताकि नदी के प्रवाह क्षेत्र को समय रहते खाली कराया जा सके। हालांकि, अभी नदी में पानी का प्रवाह सामान्य है और कोई तत्काल समस्या नहीं है।पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना के कारण नदी में जल प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो बांध से पानी निकासी की सूचना प्रशासन को दी जाएगी। 30 सितंबर तक बांध का जलस्तर 364 मीटर तक पहुंचने पर पानी छोड़ा जा सकता है। यह कदम निचले इलाकों में बाढ़ से बचाव के लिए उठाया जाएगा।