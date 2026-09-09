Bijnor News: रेलवे फाटक बुधवार को सुबह सात से रात आठ बजे तक रहेगा बंद
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:31 AM IST
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झालू। नगर के मोहल्ला चौधरियान स्थित रेलवे फाटक संख्या 49सी बुधवार (आज) को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक बंद रहेगा। हल्दौर रेलवे स्टेशन मास्टर भरत शर्मा के अनुसार रेलवे लाइन पर मरम्मत कार्य के चलते अधिकारियों ने फाटक को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
फाटक बंद रहने के दौरान वाहनों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने की अपील की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद फाटक को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।
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फाटक बंद रहने के दौरान वाहनों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने की अपील की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद फाटक को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।
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