Bijnor News: केंद्र सरकार की टीम ने चीनी मिलों में खंगाले स्टॉक और बिक्री के अभिलेख

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जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि गन्ना आयुक्त एवं चीनी उद्योग के निर्देश पर द्वारिकेश शुगर मिल अफजलगढ़ में केंद्र सरकार की गठित टीम ने निरीक्षण किया। टीम में चीनी निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निदेशक दीपक कुमार तथा भारतीय खाद्य निगम के संजय कुमार दत्ता और बिमल कुमार चौहान शामिल रहे।टीम ने मिल में शर्करा स्टॉक, चीनी उठान, एडवाइस, खरीदारों के विवरण और बिक्री दरों की पड़ताल की। आरजी-1 रजिस्टर, प्रोफार्मा-2, सेल इनवॉइस और बिल्टी की जांच कर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन से मिलान किया गया। धामपुर मिल में भी केंद्र की टीम ने शुगर स्टॉक, उठान और बिक्री दरों की जांच की। यहां भी आरजी-1 रजिस्टर, प्रोफार्मा-2, सेल इनवॉइस और बिल्टी का भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों मिलों के गन्ना एवं वाणिज्यिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।