Bijnor News: कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजे मंदिर, गुलजार रहे बाजार

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बृहस्पतिवार को बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के चलते संभा बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। इससे खरीदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जन्माष्टमी को लेकर बाजार में भगवान कृष्ण की विभिन्न रंगों और डिजाइन वाली पोशाकें आकर्षण का केंद्र रहीं। श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक के साथ मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और अन्य शृंगार सामग्री की खरीदारी की। पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा और दिनभर बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही।उधर, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के पंचमुखी मंदिर, पंचायती मंदिर, गीता नगरी, कुटिया कॉलोनी, एसडीपुरम, नई बस्ती समेत जिले के अन्य मंदिर रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाए गए। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। शाम होते ही मंदिरों में कृष्ण जन्म से जुड़े भजनों की गूंज सुनाई देने लगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान कृष्ण की पूजा की और सुख-समृद्धि की कामना की। जन्माष्टमी को लेकर देर शाम तक मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल रहा।