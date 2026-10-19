शामली: राज्यमंत्री जसवंत सैनी के ममेरे भाई के घर लूट, महिला के कुंडल खींचे तो फटे कान, धारदार हथियार से हमला

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शामली के रसीदगढ़ गांव में राज्यमंत्री जसवंत सैनी के ममेरे भाई योगेश के घर चार बदमाश घुस गए। महिला के कुंडल खींचने से कान फट गए और परिवार के सदस्यों को घायल कर जेवर व नकदी लूट ली।

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दीवार फांदकर घर में घुसे चार बदमाश

गांव रसीदगढ़ निवासी योगेश कुमार ने बताया कि रविवार रात वह घर के एक कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा था। उसका भाई संजय और भाभी खुशी दूसरे कमरे में, भतीजा विकसित बरामदे में और मां बिशन देवी तीसरे कमरे में सो रही थीं।



योगेश के मुताबिक, रात करीब 1:30 बजे चार अज्ञात बदमाश दीवार फांदकर मकान में घुस आए। इसके बाद उन्होंने अंदर से मुख्य गेट खोल दिया। एक बदमाश ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था।



महिला के कुंडल खींचे, योगेश के सिर पर हमला

आरोप है कि बदमाशों ने बरामदे में सो रही संजय की पत्नी खुशी के कानों से कुंडल खींच लिए, जिससे उसके दोनों कान लहूलुहान हो गए। खुशी के हाथ पर भी रॉड से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद कमरे में सो रहे योगेश के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। संजय के हाथ पर डंडा मारकर उसे भी चोट पहुंचाई गई।



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