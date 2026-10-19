Bijnor News: वन दरोगा को कुचलने का प्रयास करने वाले तीन लकड़ी तस्कर पकड़े

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अपर पुलिस अधीक्षक सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि पांच अक्तूबर को साहनपुर रेंज नजीबाबाद के वन उप निरीक्षक सार्थक ने तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात पिकअप चालक द्वारा उनकी बाइक में टक्कर मारकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया। उनके बाएं पैर में चोट आई। साथ ही आरोपी खैर प्रजाति के तीन पेड़ काटकर दो पेड़ों की लकड़ी पिकअप वाहन में लादकर ले गए। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की तो बब्बू उर्फ बग्गड़, सतनाम और इकरार के अलावा छिंदर, खेम सिंह, राजपाल, सोनू बिजनौरिया और सोनू निवासी मदपुरी थाना बढ़ापुर के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।एएसपी के अनुसार आरोपियों ने बताया कि वे दिन में जंगलों में खड़े खैर, शीशम, सागौन आदि के पेड़ों की रेकी कर रात्रि में उन्हें काटकर पिकअप में लादते थे। पुलिस एवं वन विभाग की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने साथियों को आगे रखते थे। चोरी की लकड़ी को सलीम ठेकेदार व इकरार निवासी कासमपुर गढ़ी को बेचते थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पर नजीबाबाद और बढ़ापुर थाने में पहले भी कई मुकदमें दर्ज हैं। अभी पांच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है।