बिजनौर: गन्ना भाव बढ़ाने की मांग, 21 अक्टूबर को भाकियू की महापंचायत, राकेश टिकैत होंगे शामिल

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर भी होगी चर्चा

जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान के अनुसार, हाईवे निर्माण में जाने वाली किसानों की जमीन के सर्किल रेट और औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही फसलों के मुआवजे का मुद्दा भी महापंचायत में उठाया जाएगा।



किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील

चौधरी राकेश टिकैत महापंचायत में किसानों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाएंगे। जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने जिले के किसानों से 21 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में नुमाइश मैदान पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों की आवाज उठाने के लिए महापंचायत जरूरी है।