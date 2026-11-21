बिजनौर के नजीबाबाद में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। रायपुर रोड पर कनकपुर कला गांव के पास तेज गति से आ रहे डंपर की चपेट में स्कूली वैन आ गई। वैन में बच्चे सवार थे। अचानक हुई घटना से बच्चों में चीख-पुकार मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। हादसे की आशंका से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही।

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