Bijnor News: गुस्से में सास को धक्का दिया, सिर में चोट लगने से माैत
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
धामपुर। क्षेत्र के गांव करनावाला में रविवार की शाम बारिश से बचाने के लिए सामान घर में रखने के लिए कहने पर पुत्रवधू ने सास ओमवती (65) को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। सिर में चोट लगने से सास की मौत हो गई। बेटे कमल ने पत्नी प्रीति रानी (32) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार करके चालान कर दिया है।
दर्ज कराई प्राथमिकी में कमल ने बताया कि उसकी शादी 15 साल पहले गांव हरपुर निवासी प्रीति से हुई थी। वह मजदूरी पर जाता है तो घर में पत्नी प्रीति, तीन बच्चे और मां ओमवती रहते थे। रविवार की सुबह वह मजदूरी करने हवीबवाला गांव गया था। दोपहर में खाना खाने घर गया और एक घंटे में वापस काम पर आ गया। दोपहर में करीब 3:15 बजे पत्नी ने फोन कर बताया कि मां को चोट लग गई है। जब वह घर पहुंचा तो मां बरामदे में जमीन पर पड़ी थी।
कमल का आरोप है कि प्रीति ने उसकी मां को जमीन पर पटकने के बाद गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। वह मां को लेकर सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
पुलिस पूछताछ में प्रीति ने बताया कि शाम को अचानक बारिश आ गई तो सास ने कहा कि तुझे दिख नहीं रहा, घर का सामान बाहर पड़ा है। वह भीगने से खराब हो जाएगा। इसी पर उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में सास को जमीन पर पटक दिया।
हत्यारोपी पुत्रवधू को गिरफ्तार का चालान किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। - अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर
विज्ञापन
दर्ज कराई प्राथमिकी में कमल ने बताया कि उसकी शादी 15 साल पहले गांव हरपुर निवासी प्रीति से हुई थी। वह मजदूरी पर जाता है तो घर में पत्नी प्रीति, तीन बच्चे और मां ओमवती रहते थे। रविवार की सुबह वह मजदूरी करने हवीबवाला गांव गया था। दोपहर में खाना खाने घर गया और एक घंटे में वापस काम पर आ गया। दोपहर में करीब 3:15 बजे पत्नी ने फोन कर बताया कि मां को चोट लग गई है। जब वह घर पहुंचा तो मां बरामदे में जमीन पर पड़ी थी।
विज्ञापन
कमल का आरोप है कि प्रीति ने उसकी मां को जमीन पर पटकने के बाद गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। वह मां को लेकर सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
पुलिस पूछताछ में प्रीति ने बताया कि शाम को अचानक बारिश आ गई तो सास ने कहा कि तुझे दिख नहीं रहा, घर का सामान बाहर पड़ा है। वह भीगने से खराब हो जाएगा। इसी पर उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में सास को जमीन पर पटक दिया।
हत्यारोपी पुत्रवधू को गिरफ्तार का चालान किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। - अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर