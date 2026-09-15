Bijnor News: गुस्से में सास को धक्का दिया, सिर में चोट लगने से माैत

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दर्ज कराई प्राथमिकी में कमल ने बताया कि उसकी शादी 15 साल पहले गांव हरपुर निवासी प्रीति से हुई थी। वह मजदूरी पर जाता है तो घर में पत्नी प्रीति, तीन बच्चे और मां ओमवती रहते थे। रविवार की सुबह वह मजदूरी करने हवीबवाला गांव गया था। दोपहर में खाना खाने घर गया और एक घंटे में वापस काम पर आ गया। दोपहर में करीब 3:15 बजे पत्नी ने फोन कर बताया कि मां को चोट लग गई है। जब वह घर पहुंचा तो मां बरामदे में जमीन पर पड़ी थी।कमल का आरोप है कि प्रीति ने उसकी मां को जमीन पर पटकने के बाद गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। वह मां को लेकर सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस पूछताछ में प्रीति ने बताया कि शाम को अचानक बारिश आ गई तो सास ने कहा कि तुझे दिख नहीं रहा, घर का सामान बाहर पड़ा है। वह भीगने से खराब हो जाएगा। इसी पर उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में सास को जमीन पर पटक दिया।हत्यारोपी पुत्रवधू को गिरफ्तार का चालान किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। - अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर