Bijnor News: पावर लिफ्टर अंजलि ने ब्लड डोनेट कर गर्भवती महिला की बचाई जान

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चिकित्सकों के अनुसार, नगमा के शरीर में मात्र सात पॉइंट खून मौजूद था। इस स्थिति में प्रसव के लिए ऑपरेशन करना जोखिम भरा था। नगमा के पिता रफीक अहमद ने बताया कि अंजलि त्यागी को किसी माध्यम से इस स्थिति की जानकारी मिली। अंजलि तुरंत अस्पताल पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के महिला को खून देने की पेशकश की। उनकी पेशकश से परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अंजलि ने नगर में संचालित एक ब्लड बैंक में पहुंचकर नगमा के लिए अपना खून दान किया। रफीक अहमद ने बताया कि पहले थोड़ा खून एक जानकार ने दिया था, लेकिन और खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी।अंजलि त्यागी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जिला अध्यक्ष भी हैं। रफीक अहमद ने अंजलि के इस मानवीय प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा, दुनिया में इन्सानियत ही सर्वोपरि है, समाज में नफरतों के लिए अधिक जगह नहीं है। अंजलि ने एक मुस्लिम महिला को बगैर विचारे खून देकर सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल कायम की है।