फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Two more cases registered in connection with the seizure of a motorcycle and illegal extortion by individuals posing as recovery agents.

Bijnor News: रिकवरी एजेंट बनकर बाइक छीनने और अवैध वसूली के मामले में दो और मुकदमे दर्ज

Sun, 18 Oct 2026 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Two more cases registered in connection with the seizure of a motorcycle and illegal extortion by individuals posing as recovery agents.
बिजनौर/नगीना। कलेक्शन और रिकवरी एजेंट बनकर लोगों से जबरन वसूली करने और उनके वाहन छीनने के मामले में पुलिस ने दो और प्राथमिकी दर्ज की हैं। दोनों मामलों में पीड़ितों ने आरोपियों पर बाइक छीनने और रुपये वसूलने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस गैंग के चार सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक अन्य आरोपी का नाम भी दूसरे मुकदमे में सामने आया है।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सोलंकी ने बताया कि नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव भोगली निवासी तालिब अहमद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को वह अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक से नगीना आए थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे पार्क के सामने अनुराग सक्सेना, विभू सेठी उर्फ विप्पू, पुष्पेंद्र और आकाश ने उनकी बाइक रोक ली। आरोप है कि बकाया किस्त जमा करने की बात कहते हुए गाली-गलौज की और जबरन बाइक छीनकर ले गए। तालिब के अनुसार 22 सितंबर को धामपुर रोड स्थित राणा एजेंसी कार्यालय में अनुराग सक्सेना ने 30 हजार रुपये में सेटलमेंट की बात कही। इसके एवज में 26 हजार रुपये लेकर एक पर्ची दी और बाइक वापस कर दी।
विज्ञापन

दूसरे मामले में बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद निवासी गौरव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह अरविंद डेयरी में धामपुर और नगीना क्षेत्र के फील्ड ऑफिसर हैं। 10 अक्तूबर को दोपहर करीब दो बजे वह अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक से धामपुर से नगीना आ रहे थे। रामलीला बाग तिराहे पर विभू सेठी, अनुराग सक्सेना, पुष्पेंद्र और रचित ने उनकी बाइक रोक ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरव ने आरोप लगाया कि रचित ने खुद को हीरो फिनकॉर्प फाइनेंस कंपनी का मैनेजर बताया। उसने बकाया किस्तें जमा करने के लिए धमकाया और बाइक छीन ली। घर पहुंचने पर एक मोबाइल नंबर से फोन आया, जिसमें गूगल-पे पर 5216 रुपये भेजने के बाद बाइक ले जाने को कहा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed