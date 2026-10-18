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Bijnor News: संवाद में किसानों को सफेद चुकंदर की खेती के बारे में दिए टिप्स

Sun, 18 Oct 2026 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:35 AM IST
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Farmers were given tips on white beet cultivation during the discussion.
बिजनौर। ग्राम नवादा चौहान में शनिवार को आधुनिक खेती पर किसान संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को सफेद चुकंदर, जैविक खेती और उद्यमी बनाने पर चर्चा हुई। क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी ने इस संवाद का आयोजन किया।
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उप कृषि निदेशक घनश्याम वर्मा ने एफपीओ के नवोन्मेषी कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न कंपनियों ने कृषि उत्पादों, तकनीकों और समाधानों के स्टॉल लगाए। किसानों ने इन स्टॉलों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने उत्पादों और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। इन स्टॉलों से किसानों और कंपनियों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में उपलब्ध नए विकल्पों के बारे में जानने का अवसर मिला। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने भी किसानों से जानकारी साझा की। कृषि विशेषज्ञ योगेन्द्र पाल सिंह योगी ने फसल विविधीकरण और किसानों के लिए नए आय स्रोत विकसित करने पर विचार व्यक्त किए।
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संवाद कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से अवगत कराया गया। सफेद चुकंदर की खेती और जैविक तरीकों पर विशेष जोर दिया गया। कंपनियों के स्टॉलों पर किसानों ने कृषि उत्पादों और नई तकनीकों को समझा। इससे उन्हें अपने खेतों के लिए बेहतर समाधान चुनने में मदद मिली। यह संवाद किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजेंद्र कुमार ने की और संचालन रवि चौधरी ने किया।
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