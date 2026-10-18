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Bijnor News: बिजनौर शहर के तीन एटीएम में भी सेंधमारी, दो और प्राथमिकी दर्ज

Sun, 18 Oct 2026 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:35 AM IST
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Three ATMs in Bijnor city also targeted; two more FIRs registered
बिजनौर। एटीएम के कैश शटर पर लोहे का बॉक्स लगाकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को नजीबाबाद पुलिस जेल भेज चुकी है। नजीबाबाद के बाद बिजनौर शहर में स्टेट बैंक के तीन एटीएम में सेंधमारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं।
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भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अजय नेगी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि रामलीला चौराहे के पास, स्टेशन रोड स्थित और महाराष्ट्र बैंक के बराबर वाले एटीएम में छेड़खानी की गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि आरोपी एटीएम से नकदी निकलने वाली जगह पर लोहे की एक पट्टी लगा देता था, जिसमें लकड़ी के टुकड़े चिपके हुए थे।
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इसके कारण ग्राहक के खाते से रुपये कट जाते थे, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकल पाती थी। उक्त नोट लोहे के डिब्बे में गिर जाते थे, डिब्बे को बाद में आरोपी निकालकर ले जाता था। आरोपी ने एटीएम के ऊपरी हिस्से में कीपैड वाला मोबाइल फोन भी छिपा रखा था। इसके जरिये वह एटीएम की गतिविधियों पर नजर रखता था। वहीं दूसरी प्राथमिकी नांगल जट गांव निवासी नितिन कुमार की तहरीर पर दर्ज की गई है। आरोप है कि 13 अक्तूबर 2026 को वह स्टेशन रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम से 12 हजार रुपये निकालने पहुंचा था। उसने एटीएम से रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन मशीन से नकदी बाहर नहीं आई। इसके बावजूद उसके बैंक खाते से 12 हजार रुपये कट गए। कहा कि एटीएम के बाहर एक पर्ची लगी थी, जिस पर मशीन खराब होने की जानकारी दी गई थी। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। मामले में नजीबाबाद से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पूछताछ की जाएगी।
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-आरोपी टैक्सी चालकों को भेजा जा चुका है जेल
नजीबाबाद पुलिस ने टैक्सी चालक आरिफ और शकील को गिरफ्तार करके बृहस्पतिवार को जेल भेजा है। ये दोनों आरोपी एसबीआई के पुरानी मशीन वाले एटीएम के कैश शटर के बाहर एक लोहे का बॉक्स चिपका देते थे। जब कोई एटीएम से पैसा निकालने के लिए आता था तो नोट एटीएम से निकलकर कैश शटर के बाहर लगे बॉक्स में गिर जाते थे। वहीं कार्ड धारक को लगता था कि नोट बाहर निकले ही नहीं।
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