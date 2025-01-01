Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Potters work day and night to brighten the homes of others on Diwali

Bijnor News: दिवाली पर दिन-रात मेहनत कर दूसरों के घर रोशन कर रहे कुम्हार

Sat, 07 Nov 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Potters work day and night to brighten the homes of others on Diwali
धामपुर के मोहल्ला बाड़वान में मकान की छत पर बने आवे से मिट्टी के पके दीये निकलते कुमार बिरादरी - फोटो : Archive
सतीश शर्मा
विज्ञापन

धामपुर। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। घरों को रोशन करने के लिए लोग मिट्टी के दीये खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिन-रात इन दीयों को तैयार करने वाले कुम्हारों की जिंदगी में खुशियों की चमक फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलने से उनके चेहरों पर मायूसी है। महीनों पहले से शुरू हुई तैयारी के बावजूद बिक्री और कमाई को लेकर उनके सामने अनिश्चितता बनी हुई है।
मोहल्ला बाड़वान निवासी लोकेंद्र प्रजापति, योगेंद्र कुमार, शिवम कुमार, विजय कुमार, गजेंद्र सिंह आदि का कहना है कि दिवाली केवल त्योहार नहीं, बल्कि सालभर की कमाई का एक बड़ा अवसर होता है। इसी उम्मीद में परिवार के सभी सदस्य मिलकर मिट्टी के दीये, दीपक और अन्य पारंपरिक सामान तैयार करने में जुटे हैं। कोई चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा है तो कोई तैयार दीयों को धूप में सुखाने और भट्ठी में पकाने का काम कर रहा है। महिलाएं भी दीयों को व्यवस्थित करने, उनकी सजावट में हाथ बंटा रही हैं। दिन निकलने से लेकर देर रात तक उनका काम जारी है।
विज्ञापन

मिट्टी लाने से लेकर उसे तैयार करने, चाक पर दीये बनाने, सुखाने और पकाने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें समय, श्रम और धन तीनों खर्च होते हैं। ईंधन, परिवहन और अन्य जरूरी सामान की लागत भी लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद बाजार में उन्हें अपने उत्पादों की कीमत लागत और मेहनत के अनुरूप नहीं मिल पा रही है। त्योहार पर अच्छी बिक्री होने की उम्मीद रहती है, लेकिन बाजार की स्थिति उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


मशीनों से बने सामान ने बढ़ाई चुनौती
इन लोगों का कहना है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बाजार में मशीनों से तैयार होने वाले सजावटी सामान, अन्य विकल्पों की बढ़ती उपलब्धता है। ग्राहक अब कई तरह के आकर्षक उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे पारंपरिक मिट्टी के दीयों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। मिट्टी के दीये केवल सजावट का सामान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं।


नई पीढ़ी का पुश्तैनी काम से हो रहा मोहभंग
बताते हैं कि लगातार मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त आमदनी नहीं होने से नई पीढ़ी इस काम को अपनाने से कतरा रही है। कभी परिवारों की पहचान रहा मिट्टी के बर्तन और दीये बनाने का हुनर अब धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। पारंपरिक कारोबार को प्रोत्साहन, कारीगरों को उचित बाजार नहीं मिला तो आने वाले समय में इस कला को बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। मिट्टी का एक दीया खरीदना केवल एक वस्तु खरीदना नहीं, बल्कि उस परिवार की मेहनत, परंपरा को सम्मान देना भी है। जो दिन-रात मेहनत कर त्योहार की रोशनी तैयार करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed