Bijnor News: खानपान में लापरवाही से बिगड़ रही महिलाओं की सेहत, रखें ध्यान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सवाल: मेरी उम्र 48 वर्ष है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। (विद्या सिंह, गीतानगरी)जवाब: इस उम्र के बाद पीरियड्स बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए दूध का सेवन करें, धूप में बैठें, कैल्शियम, विटामिन डी की टेबलेट सकते हैं। साथ ही चाय, कॉफी बंद कर दें और हर्बल टी, सोयाबीन का सेवन करें।सवाल: उनकी उम्र 42 साल है, अनियमित पीरियड्स की समस्या हो रही है, रक्तस्राव ज्यादा होता है। (कविता, नांगलजट)जवाब: बच्चेदानी में इंफेक्शन, रसौली हो सकती है। अस्पताल आकर जांच कराएं। हार्मोनल जांच और अल्ट्रासाउंड से समस्या का पता चल सकता है।सवाल: पेट की दाई तरफ दर्द होता है। (रचना, बिजनौर)जवाब: किडनी में पथरी है। इस वजह से दर्द होता है। दिन में तीन से चार लीट पानी नियमित रूप से पिएं।सवाल: कई दिनों से बुखार आ रहा है। (बबीता, रेहड़)जवाब: मौसम में बदलाव होने से बुखार जकड़ रहा है। इसलिए, चिकित्सक के परामर्श पर दवाई लें। साथ ही सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दें।सवाल: मेरी 55 साल उम्र है और पिछले 22 साल से शुगर है। (संजीव चौहान, धामपुर)जवाब: शुगर का पता करने के लिए हर तीन माह में एचबी1सी जांच कराएं। साथ ही नियमित रूप से दवाई का सेवन करें। मीठा पूरी तरह से बंद कर दें।सवाल: मेरी उम्र 39 वर्ष है, एक साल शुगर की समस्या है। (पंकज शर्मा, धामपुर)जवाब: शुगर वाली चीजें न खाएं। फाइबर वाली चीजों का सेवन करें। मल्टीग्रेन रोटी खाएं।सवाल: मेरी उम्र 43 साल है, पिछले तीन साल से उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है। (प्रियंका, हल्दौर)जवाब: वजन बढ़ने का कारण थायराइड या हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। इसलिए, अस्पताल आकर जांच कराएं। इसके बाद ही सही बीमारी का कारण पता चलेगा।सवाल: मेरी उम्र 45 साल है, खून की कमी है। (आराधना, नूरपुर)जवाब: महिलाओं में कम से कम 12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे कम होने पर एनीमिया श्रेणी में आती है। इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए, गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियाें का सेवन करें। साथ चिकित्सक से परामर्श लेंसवाल: मेरी उम्र 38 साल है, पीरियड्य समय से नहीं होते हैं। (उर्मिला, बिजनौर)जवाब: पीरियड्य समय से नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन, थायराइड, तनाव की वजह से भी पीरियड्स का चक्र बिगड़ सकता है। इसलिए, एक बार अस्पताल आकर जरूर दिखाएं।