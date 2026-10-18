Bijnor News: सांसद ने मोअज्जन से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा

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पुलिस ने करीब एक सप्ताह पहले मोअज्जन फैजान को लाउडस्पीकर मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद फैजान जमानत पर रिहा होकर लौटे। कुछ लोगों ने उनकी रिहाई पर स्वागत किया था। इस प्रकरण को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। आजाद ने भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर मुअज्जम, सांसद प्रतिनिधि फहीम अंसारी और सभासद अच्छन राईन उपस्थित थे। उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।

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नजीबाबाद। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को नजीबुद्दौला वाली मस्जिद के मोअज्जन मो. फैजान से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने फैजान को हर संभव मदद का भरोसा दिया।