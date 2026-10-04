Bijnor News: महिलाओं की गर्दन पर मोबाइल और कमर पर बढ़ा काम का बोझ

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मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतिन त्यागी के मुताबिक मोबाइल देखते समय गर्दन को लगातार नीचे झुकाए रखने से गर्दन की मांसपेशियों और सर्वाइकल क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। वहीं, झुककर सफाई करने, लंबे समय तक बैठने और गलत मुद्रा में घरेलू काम करने से कमर की मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। हाथ और कोहनी पर लगातार दबाव पड़ने से भी दर्द की समस्या बढ़ सकती है। हर रोज इस समस्या से ग्रसित पांच महिलाएं आ रही हैं।उन्होंने बताया कि मोबाइल को आंखों के लगभग समान स्तर पर रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहने के बजाय बीच-बीच में उठकर चलना चाहिए। गर्दन, कंधे और कमर की हल्की एक्सरसाइज भी दिनचर्या में शामिल की जा सकती है। दर्द के साथ हाथ-पैर में झनझनाहट या कमजोरी हो तो चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है।फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. पवन चौधरी कहते हैं कि काम करते समय शरीर की मुद्रा सही रखना जरूरी है। मोबाइल या कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने वालों को बीच-बीच में ब्रेक लेना चाहिए। गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज नियमित रूप से की जा सकती हैं। दर्द होने पर बिना विशेषज्ञ की सलाह के तेज एक्सरसाइज या जोरदार मालिश से बचना चाहिए।दर्द की प्रमुख वजह- मोबाइल पर गर्दन झुकाए रखना-लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहना-झुककर घरेलू काम करना- बैठते समय कमर को सहारा न देना-हाथ और कोहनी पर लगातार दबाव-एक जैसी गतिविधि लंबे समय तक करनाबचाव के यह हैं उपाय-मोबाइल को आंखों के स्तर के करीब रखें-हर 30-40 मिनट में ब्रेक लें-गर्दन, कंधे और कमर की स्ट्रेचिंग करें-काम करते समय पोश्चर सही रखें- लंबे समय तक लगातार मोबाइल न चलाएं- दर्द बना रहे तो विशेषज्ञ से परामर्श लें