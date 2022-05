{"_id":"6272178e6106b35b92306729","slug":"malan-which-came-out-of-the-mountain-as-a-river-became-a-drain-in-the-field-renewable-efforts-continue-in-bijnor","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कवायद: पहाड़ से नदी निकली मैदान में नाला बन गई मालन, अविरल धारा के लिए अक्षय प्रयास जारी, तेज हुई खोदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 04 May 2022 11:35 AM IST