Bijnor News: स्कूल के पास गुलदार दिखा छात्रों और ग्रामीणों में दहशत

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गुलदार की सूचना मिलने पर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर स्कूल के पास पहुंचे। शिक्षकों ने भी छात्रों को कमरों के अंदर बैठा दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के रेंजर महेश गौतम, वन दरोगा योगेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे।वन विभाग की टीम ने आसपास के गन्ने के खेतों में गुलदार की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। रेंजर महेश गौतम ने पहले विद्यार्थियों व शिक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें गुलदार से बचाव के उपाय बताए। इसके बाद ग्रामीणों के साथ बैठक कर सावधानी बरतने और अकेले खेतों की ओर न जाने की सलाह दी।उन्होंने गुलदार को जल्द पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने का आश्वासन दिया। रेंजर ने ग्राम प्रधान रुपेश त्यागी को स्कूल के आसपास सफाई कराने और चहारदीवारी ऊंची कराने के निर्देश दिए। चौकीदार यासीन को भी सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई।इस अवसर पर भाकियू टिकैत के मीडिया प्रभारी संदीप त्यागी, मनोज कुमार, दीपक कुमार, राज त्यागी, शिवा त्यागी, विनीत सैनी, नेपाल सिंह, मनीष त्यागी, आकाश, नईम, देवेंद्र त्यागी उपस्थित रहे।