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Bijnor News: विवाहिता की मौत में पति गिरफ्तार, देवर और ननद फरार

Sun, 08 Nov 2026 12:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:48 AM IST
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Husband arrested in connection with married woman's death; brother-in-law and sister-in-law absconding
स्योहारा। दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलने वाली महिला की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नामजद देवर और ननद की तलाश जारी है।
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मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ क्षेत्र के मोहल्ला पट्टीवाला निवासी नाजिया (25) की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम हरोली निवासी आसिफ के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर नाजिया का उत्पीड़न कर रहे थे। पांच नवंबर को नाजिया ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतका की मां साविया ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति आसिफ, देवर इरफान और ननद शबनम के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की। इसी क्रम में पति आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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पुलिस देवर इरफान और ननद शबनम की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। दोनों आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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वर्जन::
विवाहिता की मौत के मामले में नामजद पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवर और ननद की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।....डॉ.अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर
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