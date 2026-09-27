Bijnor News: चक्रवात अर्नब के प्रभाव से भारी बारिश का अलर्ट

विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी ने रावली बांध और गलखा देवी मंदिर का निरीक्षण किया, जहां स्थिति सामान्य पाई गई। तहसील नगीना में खो नदी का जल स्तर भी सामान्य मिला। ऑरेंज अलर्ट के कारण अतिवृष्टि की संभावना थी। इसे देखते हुए नदी किनारे वाले संवेदनशील ग्रामों का भी निरीक्षण किया गया। उपजिलाधिकारी चांदपुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और जलीलपुर-हस्तिनापुर मार्ग का दौरा किया, जहां आवागमन सुचारु रहा। प्रशासन ने लोगों को गंगा नदी के गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी है। जनहानि, पशुहानि या मकान क्षति की सूचना कंट्रोल रूम नंबर 01345-220541 पर देने को कहा गया है। अभी तक किसी भी ग्राम में ऐसी कोई क्षति संज्ञान में नहीं आई है।शनिवार को नायब तहसीलदार राजकमल यादव के नेतृत्व में राजस्व टीम ने भी निरीक्षण किया। टीम ने शेरकोट खो बैराज, तटबंधों और बाढ़ संभावित गांवों का दौरा किया। हादकपुर, तिपरजोत, नयागांव, नंदगांव, नाथाडोई, मंधौरा और कोपा सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण हुआ। टीम ने ग्रामीणों को खो नदी और रामगंगा नदी से दूर रहने की सलाह दी।