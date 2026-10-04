Bijnor News: देवस्थल पर हनुमान प्रतिमा खंडित, ग्रामीणों में रोष

विज्ञापन

--

ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार रात किसी ने प्रतिमा खंडित कर दी। शनिवार को ग्रामीण देवस्थल की ओर पहुंचे तो क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखकर इसकी जानकारी गांव में फैली। ग्राम प्रधान के पति मोहित कुमार, रणवीर सिंह, राकेश कुमार, अरुण कुमार और अरविंद कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना नूरपुर और थाना स्योहारा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ग्रामीणों ने खंडित प्रतिमा को लाल कपड़े में लपेटकर गांव स्थित चामुंडा देवी स्थल पर रख दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नवरात्र के दौरान खंडित प्रतिमा को विधि-विधान से हरिद्वार गंगाजी में विसर्जित कर देवस्थल पर नई हनुमान प्रतिमा स्थापित की जाएगी।ग्रामीणों ने देवस्थल पर हनुमान प्रतिमा खंडित होने की सूचना दी थी। देवस्थल का गेट खुला होने के कारण किसी जानवर के धक्का लगने से प्रतिमा खंडित होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों की ओर से किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। नवरात्र में ग्रामीणों द्वारा वहां नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी।अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर