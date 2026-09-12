Bijnor News: गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित भूमि का गजट जारी

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-10 हजार से ज्यादा किसानों की जमीन का किया जाएगा अधिग्रहणसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित भूमि का गजट जारी कर दिया गया है। अब इसी माह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।गंगा एक्सप्रेसवे जिले की चांदपुर, बिजनौर और नजीबाबाद तहसील के 109 गांवों से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 10 हजार से अधिक किसानों की जमीन शामिल है। गजट जारी होने के बाद अब अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। अब चिन्हित जमीनों के दर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन की ओर से चिह्नित भूमि से संबंधित अभिलेखों और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संबंधित किसानों को उनकी भूमि के संबंध में जानकारी दी जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे को जिले के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ ही दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अन्य हिस्सों तक संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।- वर्जन::गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिन्हित जमीन का गजट जारी कर दिया गया है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन अधिग्रहण के बाद जल्द ही एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। - शरद पाल, एडीएम न्यायिक, बिजनौर