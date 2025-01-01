Bijnor News: खेलकूद में गजरौला न्याय पंचायत ओवरऑल चैंपियन

शुक्रवार को आयोजित प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ में वासिक व मनीष ने प्रथम, नीलम व अंशु ने द्वितीय, फुलवरा व आहिल ने तृतीया स्थान पाया। 400 मीटर बालक वर्ग दौड़ में अंश प्रथम, गौतम द्वितीय, विराट तृतीय स्थान पर रहे। कबड्डी बालक वर्ग में जहानाबाद ने प्रथम, मोहम्मदपुर देवमल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कबड्डी बालिका वर्ग में जहानाबाद प्रथम और गजरौला टीम द्वितीय रही। इसके अलावा खो-खो बालक वर्ग में गजरौला प्रथम, गंजालपुर द्वितीय स्थान पाया। खो-खो बालिका वर्ग प्रतियोगिता में दयालवाला ने प्रथम, जहानाबाद ने द्वितीय स्थान हासिल किया। लंबी कूद बालक वर्ग में विराट प्रथम, आलम द्वितीय, अबुजर तृतीय रहा। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार, बीआई भूपेंद्र कुमार, जिला व्यायाम शिक्षक अरविंद अहलावत, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक अमित बालियान, डॉ. कविता चौधरी, जयदीप मलिक, वंदना चौहान, नीतू रानी, तरनजीत कौर आदि मौजूद रहे।