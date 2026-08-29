Bijnor News: मुफ्त सफर ने बढ़ाई मारामारी, चालकों की कमी से रोडवेज बेपटरी

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शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्राइवेट स्टैंड पर सुबह से ही बहनों के साथ यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुफ्त सेवा के चलते हरिद्वार, बिजनौर, नगीना, धामपुर, मेरठ, दिल्ली और कोटद्वार रूट पर यात्रियों का दबाव अधिक रहा। बसों के इंतजार में यात्रियों को घंटों खड़े रहना पड़ा। कुछ यात्रियों की रोडवेज कर्मियों से बस न आने पर नोकझोंक भी हुई। बस आई तो सीट के लिए धक्का-मुक्की हुई। बस में बैठने के लिए यात्री खिड़की के रास्ते चढ़ते नजर आए। एक दिन पहले देर रात तक बसों का संचालन करके लौटे चालक-परिचालक रक्षाबंधन पर्व मनाकर देर से आए, जिससे सुबह पर्याप्त चालक-परिचालक नहीं होने से व्यवस्था प्रभावित रही।डग्गामार वाहनों ने वसूला अधिक किरायारोडवेज बस स्टैंड पर बस न मिलने से यात्री प्राइवेट वाहनों से जाने को मजबूर हुए। डग्गामार वाहन सीकेआई चौराहे, रोडवेज बस स्टैंड, मालगोदाम, रायपुर चौराहा, कृष्णा टॉकीज क्षेत्र से यात्रियों को भरकर ले गए। डग्गामार वाहनों ने हरिद्वार, कोटद्वार और किरतपुर रूट पर जाने वाले यात्रियों से निर्धारित किराया से डेढ़ से दो गुना किराया वसूला। उधर रोडवेज बस डिपो इंचार्ज एस के शर्मा ने बताया कि सुबह कुछ समय व्यवस्था प्रभावित रही। बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाकर व्यवस्था को पटरी पर लाया गया।