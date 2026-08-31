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Bijnor: बिजनौर जिले में मिला स्वाइन फ्लू का पहला केस, दिल्ली से आई महिला मिली पॉजिटिव

Mon, 31 Aug 2026 07:39 PM IST
Pratyush Sharma न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, बिजनौर
न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, बिजनौर Published by: Pratyush Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 07:39 PM IST
सार

बिजनौर में स्वाइन फ्लू का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। चांदपुर निवासी 49 वर्षीय महिला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि महिला दिल्ली गई थी, जहां से उनको तेज़ बुखार, खांसी, पेट दर्द जैसे लक्षण नज़र आए। जांच के बाद स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई।

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First case of swine flu found in Bijnor district, woman who came from Delhi found positive
राजस्थान में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली एनसीआर के बाद बिजनौर में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। चांदपुर के मोहल्ला बाजार निवासी 49 वर्षीय महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग महिला की जानकारी में जुटा हुआ है। फोन कर परिजनों ने महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। आईएचआईपी (एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म) से महिला के स्वाइन फ्लू की चपेट में आने की पुष्टि हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी टीम रिपोर्ट में दर्ज महिला के रिश्तेदार के नंबर से बात कर रही है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रतीक किशोर ने बताया कि महिला को लिवर और किडनी की समस्या की जानकारी मिली है।

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मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराई थी जांच
लिवर और किडनी में समस्या होने पर आठ अगस्त को किलकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद दिल्ली गई। वहां उसे तेज बुखार, खांसी, पेट दर्द जैसे लक्षण नजर आए। बाद में मेरठ मेडिकल कॉलेज में महिला की स्वाइन फ्लू की जांच की गई। जांच में महिला स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिली। अभी फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग के पास महिला के घर पर आइसोलेट होने या अस्पताल में भर्ती होने की सूचना नहीं है। क्षेत्र की आशा कार्यकत्री को मोहल्ले में भेजकर पुष्टि कराई जा रही है।

बिजनौर में स्वाइन फ्लू का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। चांदपुर निवासी 49 वर्षीय महिला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि महिला दिल्ली गई थी, जहां से उनको तेज़ बुखार, खांसी, पेट दर्द जैसे लक्षण नज़र आए। जांच के बाद स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई।
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