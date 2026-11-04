फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Firecrackers will be stored away from populated areas, there will be no late night fireworks.

Bijnor News: आबादी से दूर होगा पटाखों का भंडारण, देर रात नहीं होगी आतिशबाजी

Wed, 04 Nov 2026 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Firecrackers will be stored away from populated areas, there will be no late night fireworks.
बिजनौर। दीपावली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और आतिशबाजी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखों का भंडारण आबादी से दूर होगा जबकि, रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन


जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें सुरक्षित स्थान पर बनाई जाएंगी। दुकानों में ज्वलनशील सामग्री नहीं रखी जाएगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य है। दुकानों में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने, दुकानों के आसपास 15 मीटर के दायरे में आग जलाना और धूम्रपान करने पर रोक लगाई है। आतिशबाजी की दुकानों में अधिकृत उत्पाद ही बेचने एवं दुकान का संचालन लाइसेंसधारी व्यक्ति की निगरानी में करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, कर्मचारियों को आतिशबाजी के सुरक्षित रखरखाव और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed