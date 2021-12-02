Bijnor News: तीन दिन बिजनौर से शाहजहांपुर के बीच चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन

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उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में शामिल हो रहे जनपद के परीक्षार्थियों को रेलवे द्वारा संचालित विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेन का लाभ मिलेगा। रेलवे शाहजहांपुर से बिजनौर के बीच तीन दिन परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। शाहजहांपुर से 04325 अप ट्रेन 25 अक्तूबर को प्रातः 7:10 बजे बिजनौर के लिए रेलवे संचालित करेगा। ट्रेन दोपहर दो बजे बिजनौर स्टेशन पहुंचेगी। बिजनौर से 04326 डाउन परीक्षा स्पेशल शाम 6:55 बजे शाहजहांपुर के लिए ट्रेन रवाना होकर देर रात्रि 1:25 बजे शाहजहांपुर स्टेशन पहुंचेगी।पीईटी परीक्षा के लिए संचालित स्पेशल ट्रेन को शाहजहांपुर और बिजनौर के बीच बरेली, रामपुर , मुरादाबाद, अमरोहा, गजरौला, चांदपुर सिआऊ और हल्दौर स्टेशन ठहराव दिए गए हैं। सीएमआई आरके मीणा ने बताया रेलवे ने संबंधित स्टेशनों को परीक्षा स्पेशल ट्रेन संचालित होने की जानकारी जारी की है।