Bijnor News: निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के लिए डीएम ने मांगा सहयोग

विज्ञापन

भारत निर्वाचन आयोग की अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर यह पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना है। साथ ही नामावली को शुद्ध और अद्यतन बनाना भी लक्ष्य है। एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक होगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को निर्धारित है।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। उन्होंने बूथ वार लिंगानुपात बढ़ाने तथा 18 से 19 वर्ष के युवाओं व महिलाओं के मतदाता पहचानपत्र बनाने पर जोर दिया। जनपद की 388 शैक्षणिक संस्थाओं में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) गठित किए गए हैं। ईएलसी युवा मतदाताओं को पंजीकरण के प्रति जागरूक करेगा। 21, 22 नवंबर 2026 और 28, 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान दिवसों पर बूथों पर ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराया जा सकेगा।