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इन लाभार्थियों को कुल 53.92 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ अप्रैल 2017 से सितंबर 2026 तक जिले की सभी विधानसभाओं के लोगों को दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के ऋण उपलब्ध कराना है। इससे विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी मिलती है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। योजना में समय से ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अगले चरण में अधिक ऋण मिलता है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान पर कैशबैक सुविधा दी जा रही है।चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,413 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है। नगीना में 6,027 और नजीबाबाद में 6,395 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 4,507 और धामपुर में 5,522 लोग लाभान्वित हुए हैं। नहटौर में 2,672 और बढ़ापुर में 2,256 लाभार्थियों को ऋण मिला है। बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में 5,511 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है।