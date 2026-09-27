Bijnor News: गुलदार की दस्तक के बाद लगाया पिंजरा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:07 AM IST
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नगीना। बढ़ापुर मार्ग पर दो दिन पूर्व एक बैंक्विट हॉल के पास गुलदार दिखाई देने से नगरवासियों में दहशत फैल गई है।
लोग शाम होते ही घरों से निकलने में सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों की मांग पर वन विभाग ने बैंक्विट हॉल के पास गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिंजरा लगाए जाने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की है। हालांकि, गुलदार अभी तक वन विभाग की पकड़ से दूर है। वन विभाग के दरोगा धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर पिंजरा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसे पकड़ने के लिए टीम प्रयास कर रही है।
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लोग शाम होते ही घरों से निकलने में सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों की मांग पर वन विभाग ने बैंक्विट हॉल के पास गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिंजरा लगाए जाने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की है। हालांकि, गुलदार अभी तक वन विभाग की पकड़ से दूर है। वन विभाग के दरोगा धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर पिंजरा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसे पकड़ने के लिए टीम प्रयास कर रही है।