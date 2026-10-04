Bijnor News: 1000 का चालान के बजाय 800 का हेलमेट पहन रहे बाइक सवार

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सड़क हादसों में हो रही मौत पर अंकुश लगाने के लिए एसपी केके बिश्नोई ने पांच दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे। यातायात पुलिस बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने के फायदे बता रही है। यातायात प्रभारी रवि नैन ने बाइक सवारों को बताया कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि हादसे के दौरान सिर की चोट से बचाव के लिए जरूरी है। बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस के अनुसार अभियान के चार दिनों में करीब 411 वाहन चालकों ने हेलमेट खरीदा और उसे पहनकर ही आगे गए।एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क हादसों में होने वाली जान की हानि को कम करना है। दोपहिया वाहन चालकों से खुद हेलमेट पहनने और परिवार के सदस्यों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील की जा रही है।