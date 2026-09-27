Bijnor News: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बिजनौर के हस्तनिर्मित उत्पादों की धूम

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जिला उद्योग उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कला व कौशल को बाजार से जोड़ना है। इसका लक्ष्य प्राकृतिक और हस्तनिर्मित सामग्री को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ना है। प्रदर्शनी के शुरुआती दो दिनों में ही स्टॉल को खरीदारों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। व्यापारिक प्रतिनिधियों और संभावित ग्राहकों ने भी उत्पादों में रुचि दिखाई। कई खरीदारों ने उत्पादों की डिजाइन, गुणवत्ता और हस्तनिर्मित स्वरूप की सराहना की। अधिकारियों ने इस ट्रेड शो से ऑर्डर और व्यापारिक सहयोग मिलने की उम्मीद जताई है। यह बिजनौर के स्थानीय हस्तशिल्प को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर है। इस ट्रेड शो ने रचनात्मक उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। इसने महिला एवं ग्रामीण कौशल को भी प्रोत्साहन दिया है। मटिहार ब्रांड ने जिले के हुनर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। इस पहल से हस्तशिल्पियों को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे।

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बिजनौर। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इसमें बिजनौर के हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। मटिहार ब्रांड ने, जो घर सजाने के हस्तनिर्मित उत्पाद बनाता है, यहां एक स्टॉल लगाया। इन उत्पादों ने ट्रेड शो में आए लोगों को खूब आकर्षित किया।