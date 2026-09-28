Bijnor News: यूपी दिव्यांग टी-20 लीग में टीम की कप्तानी करेगा बिजनौर का चंद्रशेखर

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चंद्रशेखर भदौरिया टीम की कप्तानी करेंगे। हीमपुर निवासी चंद्रशेखर और चंदक निवासी मनीष ने वर्धमान क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण लिया है। उन्हें कोच मोहम्मद मोहसिन और अमित श्रीवास्तव ने प्रशिक्षित किया। एकेडमी सचिव जयदीप शर्मा ने बताया कि चंद्रशेखर पहले ऑलराउंडर इंडिया-ए दिव्यांग और उत्तर प्रदेश दिव्यांग टीमों में शामिल रहे हैं। मनीष चौहान भी उत्तर प्रदेश दिव्यांग टीम के लिए बल्लेबाज के तौर पर खेल चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों के चयन पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं।

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बिजनौर। उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन 28 अक्तूबर से कानपुर में दिव्यांग टी-20 लीग आयोजित कर रहा है। बिजनौर के चंद्रशेखर भदौरिया और मनीष चौहान मेरठ मैवरिक्स दिव्यांग टीम का हिस्सा होंगे।