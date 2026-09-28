Bijnor News: एक और पटाखा फैक्टरी का संचालक गिरफ्तार

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यह घटना बीस सितंबर को गांव वाजिदपुर में हुई थी। चंद्रवीर सिंह के बेटे रोहन और रोहित चारा लेने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे। महमदाबाद मार्ग पर एक बंद पड़े ईंट-भट्ठे के पास उन्होंने आतिशबाजी के कूड़े के ढेर में धुआं उठता देखा। दोनों किशोरों ने डंडे से कूड़े को इधर-उधर करने का प्रयास किया। तभी अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान रोहन की शुक्रवार की रात मौत हो गई। उसके भाई रोहित का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि विस्फोट के मामले में तसलीम को गिरफ्तार किया गया है।-दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारीमृतक किशोर के पिता चंद्रवीर की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्राथमिकी टीके फायर वर्क्स के संचालक तसलीम, ईंट-भट्ठा स्वामी नईम, शाकिर और एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तसलीम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके तीन अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। जिस ईंट-भट्ठे पर आतिशबाजी का कूड़ा पड़ा था, उसके स्वामी नईम को भी आरोपी बनाया गया है।-अन्य फैक्ट्रियों पर कार्रवाईपुलिस ने पहले ही दिया फायर वर्क्स और टीके फायर वर्क्स इंडियन आतिशबाजी फैक्टरी को सील कर दिया था। एक अन्य प्राथमिकी में नामजद दो आरोपी यूसुफ और गुफरान चौकपुरी की पटाखा फैक्टरी के मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। फैक्टरी के लाइसेंसधारी मुकेश को भी शेरकोट पुलिस जेल भेज चुकी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।वर्जनविस्फोट के मामले में आतिशबाजी फैक्टरी टीके फायर वर्क्स के संचालक तसलीम को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। -पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार