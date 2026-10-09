बिजनौर: पुलिस चौकी के अंदर से निकालकर युवक को पीटा, कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

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बिजनौर के धामपुर में जैतरा पुलिस चौकी के अंदर और बाहर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी पर पुलिसकर्मियों की गैरमौजूदगी में कुछ युवक समीर अहमद को चौकी से बाहर निकालकर सड़क पर लाठी-डंडों से पीटने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने लापरवाही के मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह और चौकी इंचार्ज पवन उज्ज्वल को लाइन हाजिर कर दिया है। विज्ञापन

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चौकी के अंदर शरण लेने पहुंचे युवक को बाहर निकालकर पीटा

पीड़ित समीर अहमद, निवासी मोहल्ला बाड़वान, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार शाम वह अपने दोस्त कृष्णा के साथ बाइक से नींदडू से जैतरा की ओर जा रहा था। जैतरा पुलिस चौकी के पास पहले से खड़े कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों से बचने के लिए समीर ने पुलिस चौकी के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था।



समीर का आरोप है कि इसका फायदा उठाकर युवक चौकी के अंदर घुस आए और उसे बाहर निकालकर सड़क पर लाठी-डंडों से पीटा। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।



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तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी, दो अधिकारी लाइन हाजिर

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जोगीपुरा निवासी आकाश और अरुण तथा कुंडीपुरा निवासी नवदीप के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने मामले में लापरवाही को लेकर धामपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह और जैतरा चौकी इंचार्ज पवन उज्ज्वल को लाइन हाजिर कर दिया।



इसके बाद नवागत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी ने बृहस्पतिवार को कार्यभार संभाल लिया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कई युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया।



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