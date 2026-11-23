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बिजनौर जिले में ग्राम पंचायतों में कार्यों की अनियमितता और विभागीय कार्रवाई का जवाब नहीं देने पर तीन सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ ने दो ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जबकि एक सचिव को मूल वेतन पर वापस कर दिया गया है।

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हल्दौर ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव अभिषेक चौधरी अनियमितता के मामले में निलंबित चल रहे थे। उन्हें पूर्व एडीपीआरओ ने जांच के बाद चार्जशीट भेजी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद जांच अधिकारी ने जांच में दोषी पाया। इसके अलावा प्रत्यावेदन का जवाब भी नहीं दिया। विभागीय स्तर पर जवाब नहीं मिलने के बाद डीपीआरओ ने अभिषेक चौधरी को मूल वेतन पर वापस कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय निर्देशों की अनदेखी के चलते की गई है।



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वहीं, जलीलपुर ब्लॉक में तैनात सचिव सचिन राज पर गौशाला के कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप है। इस मामले में डीपीआरओ की ओर से उन्हें दो नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद सचिव ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। गौशाला से संबंधित कार्यों में अनियमितता को लेकर यह कार्रवाई की गई है।



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ऑडिट में नहीं दिखा पाए दस्तावेज, सचिव निलंबित

जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. प्रीतम सिंह ने धामपुर ब्लॉक के हाफिजाबाद क्षेत्र में तैनात सचिव नीरज कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायतों के ऑडिट में ऑडिटर को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई गई। एडीओ पंचायत अनुपम शर्मा ने बताया कि सचिव नीरज कुमार शर्मा साल 2012 से लेकर 2018 तक नजीबाबाद ब्लॉक की आठ पंचायतों जसपुर, रायपुर खास, दहीरपुर, सबलगढ़, कामगारपुर, काशीरामपुर में तैनात थे। इस दौरान उन्होंने 88 लाख 85 हजार 636 रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए थे।