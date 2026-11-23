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बताया गया कि मुकेश खेत में गन्ना भरने के लिए ट्रैक्टर स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे। ट्रैक्टर चालू नहीं हुआ तो वह सेल्फ का वायर ठीक करने लगे। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। ट्रैक्टर गियर में होने के कारण वह उसके पहिए की चपेट में आ गए। चिकित्सा अधिकारी डॉ. भानू प्रताप सिंह ने बताया कि घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था।- अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायलनहटौर। ग्राम दरबारपुर निवासी विपिन (40) अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। बताया गया कि वह किसी काम से फुलसंदा गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें बेहोशी की हालत में सीएचसी में भर्ती कराया।