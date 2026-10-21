{"_id":"6ad8b73e6ac50ef39f0e8a80","slug":"bijnor-rs-16-lakh-swindled-under-the-pretext-of-a-land-deal-mla-manoj-paras-s-name-invoked-case-registered-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: जमीन के सौदे के बहाने 16 लाख की ठगी, विधायक मनोज पारस का लिया नाम; तीन पर रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

जमीन के सौदे में विधायक मनोज पारस को भी भूमि बेचने के नाम पर उनसे 15 लाख रुपये बयाना लेने का हवाला देकर एक व्यक्ति से 16 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नगीना के न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

Trending Videos

मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी महमूद ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मोहल्ला शाहजहीर निवासी नौशाद, शान तथा मोहल्ला मुस्लिम कटेरा निवासी वासिद हुसैन ने आपसी संबंधों का फायदा उठाकर 31 जनवरी 2024 को मुस्लिम कटेरा स्थित जमीन में से 200 वर्ग गज का प्लॉट 10 हजार रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बेचने का सौदा तय किया था।



विज्ञापन

विज्ञापन

आरोप है कि 12 फरवरी 2024 को वासिद के बैंक खाते में दो लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद 14 फरवरी को नौशाद और शान को उनके घर जाकर पांच लाख रुपये नकद दिए। 20 फरवरी को जमीन पर मुकदमे का हवाला देकर नौशाद और शान ने 50 हजार रुपये और ले लिए।



विज्ञापन

शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी को नौशाद और वासिद ने बताया कि उक्त जमीन का कुछ हिस्सा विधायक मनोज पारस को बेचा हुआ है और उनसे 15 लाख रुपये बयाने के तौर पर मिले थे, जिन्हें वापस करना पड़ रहा है। रुपयों की जरूरत बताकर आरोपियों ने 15 मार्च को दो लाख रुपये और 28 जून को तीन लाख रुपये दिलवाए। इसके अलावा प्रयागराज में मुकदमे की पैरवी के नाम पर 50 हजार रुपये भी लिए गए।



महमूद का आरोप है कि जमीन का बैनामा कराने के नाम पर उससे कुल 16 लाख रुपये ले लिए गए, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद न तो बैनामा कराया गया और न ही रकम वापस की गई। आरोप है कि 28 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे रुपये मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

