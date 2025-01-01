Bijnor News: करवाचौथ को लेकर सजे बाजार, महिलाएं कर रहीं खरीदारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

करवाचौथ को लेकर कपड़े से लेकर सराफा बाजार तक ग्राहकों से गुलजार हैं। महिलाएं अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी करने पहुंच रही हैं। बंधेज जयपुरी, एचओ सिल्क, बनारसी सिल्क, फैंडी शिफॉन, क्रंची शिफॉन सहित अन्य साड़ियां महिलाओं को खूब भा रही हैं। इसके अलावा इस बार त्योहार पर पोजीशन प्रिंट क्रेप फैब्रिक कपड़े की भी मांग है। स्कर्ट और डिवाइडर के साथ कुर्ती का संयोजन भी लोगों को पसंद आ रहा है।मंगलसूत्र के साथ-साथ ब्रेसलेट मंगलसूत्र बना महिलाओं की पसंदसराफा बाजार में भी महिला ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। हल्के बिछुए, मंगलसूत्र, कुंडल, अंगूठी महिलाओं को भा रही है। इसके अलावा महिलाएं सोने के साथ ही डायमंड के आभूषणों की भी खरीदारी कर रही हैं। एक सप्ताह पहले से ही महिलाएं अपने बजट के हिसाब से खरीदारी करने बाजार पहुंच रही हैं। मंगलसूत्र के साथ-साथ ब्रेसलेट मंगलसूत्र भी महिलाओं की पसंद बना हुआ है।त्योहार को लेकर बढ़ी खरीदारी : ललित अग्रवालदुकानदार ललित अग्रवाल का कहना है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ग्राहक खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ी है। करवाचौथ को लेकर एक सप्ताह पहले से ही महिलाएं खरीदारी करने पहुंच रही हैं।पारंपरिक और नए डिजाइन के कपड़ों की हो रही खरीदारी : शोभित अग्रवालदुकानदार शोभित अग्रवाल ने बताया कि महिलाएं पारंपरिक परिधानों के साथ नए डिजाइन के कपड़ों को भी पसंद कर रही हैं। करवाचौथ को लेकर महिला ग्राहकों में उत्साह है। त्योहारों और समारोह को लेकर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।बंधेज जयपुरी, बनारसी सिल्क साड़ी की खूब मांग : देवेश अग्रवालदुकानदार देवेश अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं बंधेज जयपुरी, बनारसी सिल्क साड़ी पसंद कर रही हैं। करवाचौथ की तैयारियों को लेकर महिलाएं खरीदारी करने पहुंच रही हैं। इस बार करवाचौथ पर अच्छा कारोबार होने की संभावना है।