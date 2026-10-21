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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: 15-year-old boy found hanging in a temple room; he was constantly on his phone

सहारनपुर: मंदिर के कमरे में फंदे पर लटका मिला 15 साल का किशोर, हर समय फोन देखता था, कई दिन से था परेशान

Wed, 21 Oct 2026 06:16 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 21 Oct 2026 06:16 PM IST
सार

गोंडा निवासी शिवा अपने बड़े भाई पुजारी दूधनाथ के साथ सहारनपुर के खजूरी अकबरपुर स्थित माता काली मंदिर के कमरे में रहता था। दूधनाथ ने बताया कि शिवा हर समय फोन पर लगा रहता था, कई दिन से परेशान था।

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Saharanpur: 15-year-old boy found hanging in a temple room; he was constantly on his phone
शिवा की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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खजूरी अकबरपुर स्थित माता काली मंदिर के ऊपर बने कमरे में शिवा उर्फ सेवाराम (15) का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस किशोर की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
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गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के परास पट्टी निवासी दूधनाथ अपने परिवार के साथ करीब चार वर्षों से माता काली मंदिर के ऊपर बने कमरे में रह रहे हैं। वह मंदिर में पुजारी हैं। दूधनाथ ने बताया कि उनका भाई शिवा उर्फ सेवाराम मंगलवार रात मंदिर के ऊपर स्थित कमरे में फंदे पर लटका मिला। 
 
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मां के साथ मिलकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गोंडा स्थित अपने पैतृक निवास पर रह रहे बड़े भाई को फोन कर जानकारी दी थी। बुधवार सुबह पुलिस को पीआरवी के माध्यम से घटना की सूचना मिली। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन कोई सुसाइड नोट या अन्य प्रमाण नहीं मिला, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता चल सके। 
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शिवा अपने बड़े भाई के साथ ही पूजा-पाठ का काम करता था। परिजनों के अनुसार मृतक किशोर शिवा मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद अधिकांश समय अपने मोबाइल फोन में अधिक व्यस्त रहता था। कई दिनों से वो उदास था और अकेला बैठा रहता था। उधर, सीओ सदर पवन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

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