सहारनपुर: मंदिर के कमरे में फंदे पर लटका मिला 15 साल का किशोर, हर समय फोन देखता था, कई दिन से था परेशान

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विज्ञापन खजूरी अकबरपुर स्थित माता काली मंदिर के ऊपर बने कमरे में शिवा उर्फ सेवाराम (15) का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस किशोर की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के परास पट्टी निवासी दूधनाथ अपने परिवार के साथ करीब चार वर्षों से माता काली मंदिर के ऊपर बने कमरे में रह रहे हैं। वह मंदिर में पुजारी हैं। दूधनाथ ने बताया कि उनका भाई शिवा उर्फ सेवाराम मंगलवार रात मंदिर के ऊपर स्थित कमरे में फंदे पर लटका मिला।



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मां के साथ मिलकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गोंडा स्थित अपने पैतृक निवास पर रह रहे बड़े भाई को फोन कर जानकारी दी थी। बुधवार सुबह पुलिस को पीआरवी के माध्यम से घटना की सूचना मिली। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन कोई सुसाइड नोट या अन्य प्रमाण नहीं मिला, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।