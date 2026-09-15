ऐसी दीवानगी: बिजनौर के ताबिश ने सीने पर बनवाया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में स्थायी टैटू, लिखवाया- अगला पीएम

ताबिश का कहना है कि वह योगी आदित्यनाथ के कामकाज से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश की कमान संभालें।



कानून-व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा से प्रभावित

ताबिश के मुताबिक योगी सरकार के काम, कानून-व्यवस्था और सरकार की योजनाओं से वह प्रभावित हैं। उनका कहना है कि उन्हें योजनाओं में कथित तौर पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होने और बेटियों की सुरक्षा को लेकर किए गए काम भी पसंद आए।



इन्हीं विचारों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी प्रशंसा जताने के लिए उन्होंने सीने पर स्थायी टैटू बनवाने का फैसला किया।